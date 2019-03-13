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"Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, 860 milyar dolara çıktı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "AK Parti'den önce IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şu an ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şu an 860 milyar dolara çıktı" - "Diyorlar ki 'Martın sonu bahardır'. Ben de Fethiye'den soruyorum. Bu şehirler, ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "AK Parti'den önce IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şu an ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şu an 860 milyar dolara çıktı." dedi.

Kurum, Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla’da 387 bin hektar alana sahip 5 özel çevre koruma alanı bulunduğunu söyledi.

İl genelinde ilan edilen 1 milyon 300 bin hektar Çevre Koruma Bölgesi'nin koruma altında olduğunu belirten Kurum, "Türkiye genelinde 4,5 milyon hektar doğal sit alanımız var. Biz çevreyi koruyan bir partiyiz. Bizim liderimiz çevreci bir genel başkan. Biz poşetleri ücretli hale getirdik. Sıfır Atık Projesiyle çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz. Bu anlamda da bakanlık olarak, Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Projemizi yürütüyoruz. İnşallah Muğla'yı da çok daha iyi bir konuma getirmiş olacağız." diye konuştu.

- "Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyoruz"

Son 16 yılda AK Parti’nin önüne birçok engelin çıkarıldığını ve oyunların kurulduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayimizde bir yere bağımlıydık, artık bağımlı değiliz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyoruz. Biz o insansız hava araçlarını üretmeseydik, bugün ne Afrin'de ne de Fırat Kalkanı'nda başarılı olabilirdik. Durum çok daha farklı olurdu. AK Parti'den önce IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şu an ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şu an 860 milyar dolara çıktı."

Kurum, eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir Türkiye olduğunu, şimdi ise darbelerin karşısında aslan gibi dikilen, 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkan, darbeye ve FETÖ'ye dur diyen bir ülkede yaşadıklarını aktardı.

15 Temmuz’un en önemli tanığının Muğla olduğuna işaret eden Kurum, "O gece hainler Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza kastetti. Günlerce dağlarda, ormanlarda gezdiler. Sonunda kimi köprünün, kimi yolların altından, kimi de başka yerlerden çıktı. O gün de bütün Muğla seferber oldu, hainlere karşı dik bir duruş sergiledi. O zaman vatandaşımız ve devletimiz omuz omuza verdi ve hepsini kıskıvrak yakaladık. Bugün baktığımızda ülkemiz bu hain terör örgütüne karşı kararlı bir duruş sergiliyorsa burada Muğlalı, Fethiyeli kardeşlerimizin çok büyük emekleri vardır."

- TOKİ müjdesi verdi

Fethiyelilere TOKİ müjdesi de veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz TOKİ ister de biz yapmaz mıyız? TOKİ Başkanımız burada. Hemen kendisine talimat veriyoruz. Buradaki arazimizde Fethiyeli vatandaşlarımıza yönelik inşallah bir sosyal konut uygulaması başlatalım. Bugüne kadar Muğla'mıza TOKİ olarak 3 bin 320 konut yaptık. Bunun dışında okullar, hastaneler kamu hizmet binalar gibi projeleri de tamamladık. Türkiye genelinde 50 bin konutluk proje hazırladık. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu projenin lansmanını yaptık."

Kurum, 2023'e kadar 250 bin sosyal konut üretmeyi hedeflediklerini, bunları yaparken çevreyi ve doğayı korumaya çalıştıkları vurguladı.

- "Zillet, illet ittifakı kuruldu"

31 Mart yerel seçimleri için kutlu bir ittifak kurduklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kutlu ittifakın içinde gönül, birliktelik ve karşılıklı güven var. 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı direnme ve birliktelik var. Biz bunu yaparken diğer taraftan zillet, illet ittifakı kuruldu. Onlar da terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdi. Geçenlerde CHP, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Martın sonu bahardır.' Ben de Fethiye'den soruyorum. Bu şehirler, ilçeler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharı görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Onların belediyeciliği çöp, çamur, çukur olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız gelmiş, AK belediyecilikle İstanbul'u tanıştırmış, o çöp, çamur, çukurla ve çarpık kentleşmeyle uğraşmak suretiyle İstanbul'u bugünkü haline getirmiştir. Biz çevreci bir parti ve çevreci bir genel başkanın yol arkadaşlarıyız. İnşallah her yerde çevremizi, doğamızı koruyup, ecdadımızın bize bıraktığı emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Biz aşk ile yürüyoruz. Yorulmadık, yorulmayacağız. İnşallah 31 Mart’ta Fethiye'nin, Muğla'nın geleceğini inşa edeceğiz. Fethiye'nin, Muğla'nın ihtiyacı neyse, bakanlık olarak tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Muğla Murat Kurum

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