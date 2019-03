"Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, 860 milyar dolara çıktı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "AK Parti'den önce IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şu an ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şu an 860 milyar dolara çıktı." dedi.

Son 16 yılda AK Parti’nin önüne birçok engelin çıkarıldığını ve oyunların kurulduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayimizde bir yere bağımlıydık, artık bağımlı değiliz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretiyoruz. Biz o insansız hava araçlarını üretmeseydik, bugün ne Afrin'de ne de Fırat Kalkanı'nda başarılı olabilirdik. Durum çok daha farklı olurdu. AK Parti'den önce IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu borcu bitirdi ve şu an ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazandık. Milli gelirimiz 236 milyar dolardı, şu an 860 milyar dolara çıktı."

Kurum, eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir Türkiye olduğunu, şimdi ise darbelerin karşısında aslan gibi dikilen, 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkan, darbeye ve FETÖ'ye dur diyen bir ülkede yaşadıklarını aktardı.

15 Temmuz’un en önemli tanığının Muğla olduğuna işaret eden Kurum, "O gece hainler Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza kastetti. Günlerce dağlarda, ormanlarda gezdiler. Sonunda kimi köprünün, kimi yolların altından, kimi de başka yerlerden çıktı. O gün de bütün Muğla seferber oldu, hainlere karşı dik bir duruş sergiledi. O zaman vatandaşımız ve devletimiz omuz omuza verdi ve hepsini kıskıvrak yakaladık. Bugün baktığımızda ülkemiz bu hain terör örgütüne karşı kararlı bir duruş sergiliyorsa burada Muğlalı, Fethiyeli kardeşlerimizin çok büyük emekleri vardır."