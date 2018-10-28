- Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, etkin bir göç yönetimi oluşturulması amacıyla Türkiye'de yasal olarak ikamet eden ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılara dair gerekli görülen alanlarda politikaları belirleyen Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacağı bildirildi. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, göçmen akımına mali destek sağlama ve sorumluluk paylaşma amacıyla 2015'te Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla 2016 ve 2017 dönemi için insani yardım, eğitim, sağlık ve işgücü piyasası alanlarında Avrupa Birliği toplamda 3 milyar avro destek sağlamayı taahhüt etti. Bu bağlamda 3 milyar avro 72 proje kapsamında sözleşmeye bağlandı. Bunun 1,94 milyar avrosu uygulayıcı kurumların hesaplarına aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın ikinci fazı için öngörülen 3 milyar avro kapsamında 2018-2019 yılları için 5 proje sözleşmeye bağlanarak 450 milyon avro taahhüt altına alındı.

2017 yılında İçişleri Bakanı'nın başkanlığında toplanan Göç Politikaları Kurulunda Milli Göç Politikası'nın oluşturulması karara bağlandı ve çalışmalara başlandı. Şubat 2018 tarihindeki Kurulun beşinci toplantısında "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı" onaylandı. - Yabancıların Statülerine Göre İhtiyaç Analizi projesi çalışmaları devam ediyor Milli Göç Politika belgesinin hazırlanması kapsamında gerekli görülen Yabancıların Statülerine Göre İhtiyaç Analizi projesi çalışmaları devam ediyor. Etkin bir göç yönetimi için gerekli olan yıllık göç akış istatistikleri (yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç) TÜİK tarafından idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretilerek 2018 yılı eylül ayında yayımlandı. Göç alanında güvenilir bir veri sisteminin oluşturulması, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ekonomik ve sosyal statülerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, göç ve uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal yapılanma eksikliklerinin tamamlanması, uluslararası korumadan faydalananlar için sağlık, barınma ve eğitim sorunlarının giderilmesi ihtiyacı devam ediyor.

- Nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor Nüfusa ilişkin kayıt sistemleri, doğum, ölüm, iç ve dış göçe ilişkin verilerin güncel olarak takip edilmesine imkan verecek şekilde geliştirilecek. Sahip olunan genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması, toplam doğurganlık hızındaki düşüşlerin önlenerek dinamik nüfus yapısının korunması ve nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Başta AB ülkelerinde olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal statülerinin güçlendirilmesiyle Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması yapılacak, Türkiye'de nüfus ve üreme sağlığı alanındaki veri ihtiyacını karşılamak üzere Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2018 TNSA çalışmalarına devam edilecek. - Yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacak Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı iş gücü artırılacak ve yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacak.

Kayıt dışı yabancı iş gücü istihdamının önlenebilmesi için öncelikli olarak "Geçici Koruma Kapsamı"ndaki sığınmacılara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri artırılacak. Kayıt dışı yabancı istihdamla mücadele kapsamında çalışma izni sürecine dair bilgi sahibi olmayan yabancılara ve iş verenlere yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirme faaliyetleri çeşitlendirilecek. - Yurt dışındaki Türk vatandaşların bağları güçlendirilecek Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler çeşitlendirilecek ve ülkemizle bağları güçlendirilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşların, özellikle gençlere yönelik hareketlilik programları ve sosyo-kültürel programlarla Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi sağlanacak. Yurt dışından gelen göçmen, uluslararası korumaya muhtaç olanlar, kaçak işçiler ve transit geçiş yapanlara ilişkin etkin bir izleme ve takip sistemi oluşturulacak ve uluslararası koruma statüsü tanınan kişilerin ülkeye uyumu desteklenecek. - Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak