HABER

"Milli görüş belediyecilikte efsane haline gelmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 23:52 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde halkın yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirtti.

31 Mart'ta belediyecilikte yeniden Saadet döneminin başlayacağını öne süren Karamollaoğlu, "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur. Biz hiçbir zaman bizden önceki belediye başkanları gibi tavır takınmadık." diye konuştu.

Karamollaoğlu, dertlerinin halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz şekilde karşılayabilmek olduğunu, milli görüş belediyeciliğinde o konuda da başarılı olduklarını aktardı. Saadet Partisi olarak iktidarı hata yaptıklarında uyardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bugünkü iktidara karşı bir düşmanlık beslemiyoruz. Biz bütün sözlerimizi yine Allah rızası için yapıyoruz, ikaz ediyoruz. Eğer yanlıştan dönerlerse bu millet onlara yine destek verebilir ama yanlışta ısrar ederlerse bilsinler ki mutlaka bu millet bu partiyi değiştirecektir, iktidardan alacaktır."

Saadet Partili belediye başkanlarının cepsiz ceketle dolaşacağını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim belediyecilik anlayışımıza göre adalet olmadan olmaz, şeffaflık olmadan olmaz, iş ehline verilmeden olmaz. Belediyenin, devletin malını, mülkünü, parasını yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkmadan olmaz. Biz planlı ve programlı çalışmak zorundayız. Bir belediyenin planı ve programı olmazsa kendiliğinden israf artar. Bizim belediye başkanlarımız cepsiz ceketle dolaşacaklar. Dürüst olacaklar, yemeyecekler ve yedirmeyecekler. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir."

Konuşmaların ardından Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladıTartışmalı ’Venezuela Yardım Konseri’ başladı
Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (4)Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (4)
Anahtar Kelimeler:
aday tanıtını Kütahya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu toplantı

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.