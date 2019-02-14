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"Milli Görüş Vakfı" kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Eski başbakan Necmettin Erbakan tarafından başlatılan Milli Görüş hareketinin 50'nci yıl dönümü dolayısıyla kurulan vakfın, tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacağı kaydedildi

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Mehmet Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 isim, Milli Görüş Vakfını kurdu.

Eski başbakan Necmettin Erbakan tarafından başlatılan Milli Görüş hareketinin 50'nci yıl dönümü dolayısıyla kurulan vakfın, tüm insanlığa hak, adalet, refah ve huzurun sağlanması için çalışacağı ifade edildi.

Vakfın kurucuları arasında ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü, ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ, ESAM Genel Başkan Yardımcısı Tacettin Çetinkaya ile İbrahim Nedim Titiz yer alıyor.

Sevgi, şefkat ile merhameti esas alan ve tüm insanlığa hak, adalet, refah ile huzurun sağlanmasını amaçlayan vakfın mal varlığı 65 bin lira olarak bildirildi.

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden geriye kalan mal ve haklar, mütevelli heyeti kararıyla vakfın senedinde belirtilen gayeye yönelik vakıf veya derneklere devredilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ESAM Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan Milli Görüş Vakfı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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