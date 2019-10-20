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"Milli görüşçüler olarak her zaman şehit olmaya hazırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi milli görüşçüler olarak bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız"

KAYSERİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi milli görüşçüler olarak bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız." dedi.

Erbakan, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kayseri 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması için operasyon yapmasının en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenliğinin söz konusu olduğu yerde hükümete her türlü desteği verdiklerini belirten Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini imha etmek, sınır güvenliğimizi sağlamak, ülkemizin, vatanımızın korunması için bir operasyon gerçekleştirdi. Türkiye'nin sınırlarını korumak, kendi güvenliğini temin etmek için böyle bir operasyonu gerçekleştirmesi elbette ki en tabii hakkıdır." dedi.

Bu operasyonun sonuna kadar arkasında durduklarını aktaran Erbakan, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi milli görüşçüler olarak bizler, vatan için, milletimiz için, bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız. Bu gerçeğin bir kez daha altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Fatih Erbakan Kayseri yeniden refah partisi

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