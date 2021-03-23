Milli Görüş'e mali destek Fransa'yı karıştırdı

Milli Görüş'ün siyasal İslam'ı savunan bir dernek olduğunu ve Fransa hükümetinin ülkedeki Müslüman derneklerle kararlaştırdığı ilkeler beyannamesini imzalamayı reddettiğini söyleyen Darmanin, yerel yönetimden cami yapımına mali destek kararını idare mahkemesine havale etmesini istedi.

DİTİB ve Milli Görüş imzalamamıştı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Milli Görüş Fransa İslam Konfederasyonu'nun (CIMG) yanı sıra "İnanç ve İbadet Hareketi" adlı kuruluş belgeye imza atmamış, yaptıkları ortak açıklamada "Metindeki bazı bölümler ve ifadelerin Fransa'daki Müslümanlar ile toplum arasındaki güven ilişkisini zayıflatabileceğine inanıyoruz" denilmişti. Açıklamada bazı ifadelerin suçlayıcı ve marjinalleştirici üslup taşıdığı, önyargılarla Müslümanların itibarını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Yabancı ülkelerin etkisini azaltma hedefi

Beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılıyor. Belgede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor. Beyannamede, "camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı" uyarısı da yer alıyor.