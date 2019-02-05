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Milli güreşçi Evin Demirhan trafik kazasında yaralandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Evin Demirhan trafik kazasında yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında milli güreşçi Evin Demirhan yaralandı.

Alınan bilgiye göre, milli sporcunun ağabeyi Ekrem Demirhan yönetimindeki 56 AV 585 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Demirhan ile araçta bulunan milli sporcu Demirhan hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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