HABER

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

Ankara’daki düğünün ardından Yozgat’ta gerçekleştirilen düğünle hayatını Zeynep Kayaalp ile birleştiren Milli güreşçi Rıza Kayaalp, “İnşallah evlilik bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahitliğinde Ankara’da düzenlenen düğün ile dünya evine giren Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve eşi Zeynep Kayaalp, memleketi Yozgat’ta ikinci düğünü de yaptı.

Ankara’daki düğünün ardından Yozgat’ta gerçekleştirilen düğünle hayatını Zeynep Kayaalp ile birleştiren Milli güreşçi Rıza Kayaalp, “İnşallah evlilik bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah şahitliğinde Ankara’da düzenlenen düğün ile dünya evine giren Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve eşi Zeynep Kayaalp, memleketi Yozgat’ta ikinci düğünü de yaptı. Yimpaş Düğün Salonunda yapılan düğüne müzik eşliğinde giren milli sporcu ve eşi, dans edip oynayarak gönüllerince eğlendi. Kayaalp çifti kestikleri düğün pastasının ardından tebrikleri kabul etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu, 2020 olimpiyatlarını işaret ederek, “Uzun zamandır koşuşturma içerisindeyim. 10 yaşından beri güreş yapıyorum 15 yaşından beri de milli takımda görev yapıyorum. Evlenmeye fırsatı bulamamıştım, 30 yaşında evlendim. 2020 olimpiyatlarından önce bu mutluluğu sevdiğim kızla birlikte yaşadım. İnşallah bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur bu birliktelik" dedi.
25 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilen düğün ile mutluluğa imza attıklarını hatırlatan Kayaalp, “Cumhurbaşkanımız, Meclis başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey, Gençlik ve Spor Bakanımız, güreşçi kardeşim Taha Akyol şahitlik yaptı. Hepsine de teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü. Bugün de Yozgat’ımızda bu mutluluğu hemşerilerimizle, akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla yaşamak istedik. Gelen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Milli güreşçinin eşi Zeynep Kayaalp ise, "Ankara’da düğünümüz vardı önce, şimdi buradayız, çok heyecanlıyız ama çok mutluyuz. Allah sonumuzu güzel ve daim eylesin" şeklinde konuştu.
Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

Milli güreşçi Kayaalp’in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.