Milli güreşçiler yurda döndü

Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp: Tek eksiğim olimpiyat altın madalyası

2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Türkiye Grekoromen Milli Takımı yurda döndü.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten tarifeli uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen kafileyi, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ve sporcuların yakınları karşıladı.

Turnuvada 130 kiloda altın madalyaya ulaşan Rıza Kayaalp tek eksik madalyasının olimpiyat altını olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum, zor bir başarıya imza attım. 10 yıldır üst üste Avrupa Şampiyonası'nda final yapıyorum. Bu istikrarı korumak gerçekten çok zor ama her zaman çalışan, azmeden, gereken hazırlıkları yapan bir sporcuyum. İstikrarı bozmayan bir sporcu olarak bu başarıyı ülkeme kazandırdığım için mutluyum. Bir yetenek var Allah'a şükür bu yeteneği de sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Çünkü her başarının sonunda İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirdiğim zaman, her zaman yenisini istiyorum. O kadar güzel bir şey ki o duyguyu yaşamak. Bir sonraki seneye daha iyi çalışmaya gayret gösteriyorum. Allah'a şükür yine finale kaldım ve yine şampiyonlukla ülkeme döndüm. Bundan sonra inşallah yeni maçlara konsantre olacağız. 3 olan dünya şampiyonluğumu 4 yapmak hedefim. Tabii ki onun peşine de Tokyo hazırlıklarına başlamak istiyorum. İnşallah orada da tek eksik olan olimpiyat altın madalyamı kazanmak istiyorum çünkü Avrupa'da, dünyada madalyalarım var ama olimpiyatta altın almak hedeflerimden bir tanesi hatta en büyük hedefim. Tek eksik olan altın madalyam orası. Tabii bize bu yolda destek olan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü oraya giderken takım oyunu dediğimiz şey başlıyor. Biliyorsunuz Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusuyum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İnşallah biz yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğiz ülkemize, yeter ki biz çalışmaktan hiç bıkmayalım. Ben bu işi zirvede bırakacağım" şeklinde konuştu.