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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.42'de başladı.

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