Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki toplant\u0131, saat 15.15'te ba\u015flad\u0131.PARTNER'Benden bir tane daha \u00e7ekilir mi bilmiyorum'Jennifer Lopez 90 ki\u015filik ekip ve 10 t\u0131rla Antalya\u2019ya geliyorMHP\u2019li Milletvekili Arkaz: "Ankara d\u0131\u015f\u0131nda en \u00e7ok kald\u0131\u011f\u0131m \u015fehir olan memleketim Sivas\u2019\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcmsemek kimsenin haddi de\u011fildir\u201d
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