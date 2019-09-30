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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan

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