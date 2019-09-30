Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK), T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki toplant\u0131, saat 15.45'te ba\u015flad\u0131.\nPARTNERBabas\u0131n\u0131n tacizine dayanamad\u0131, kamera kurunca... Rezalet!Antalya\u2019da CHP\u2019li meclis \u00fcyesinden \u015fehidin isminin soka\u011fa verilmesine \u015ferh\u0130brahim Kal\u0131n, Uluda\u011f \u00dcniversitesi'nin yeni y\u0131l a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131