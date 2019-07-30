Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 6 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.Yard\u0131m i\u00e7in \u0131rma\u011fa ko\u015ftular, o manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oldularMilli G\u00fcvenlik Kurulu toplant\u0131s\u0131 sona erdiAvc\u0131lar'da metrob\u00fcs arac\u0131nda yang\u0131n...
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