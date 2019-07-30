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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü.

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdiMilli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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