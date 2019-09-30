Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 3,5 saat s\u00fcrd\u00fc.\u0130sim benzerli\u011finden 15 g\u00fcn cezaevinde yatt\u0131\u201cAFAD\u2019\u0131n do\u011fal \u00fcyelerine toplant\u0131 i\u00e7in davet gerekmez\u201d\u00dcnl\u00fc yazar Alev Alatl\u0131 Ba\u015fak\u015fehir\u2019e konuk oldu
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