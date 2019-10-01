HABER

Milli Güvenlik Kurulu'nda siyaset vurgusu

01.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

MGK yayınladığı bildiride güvenli bölge kurmak için Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğüne vurgu yaptı.

Milli Güvenlik Kurulu'nda siyaset vurgusu

Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanlarına göre MGK’da yumuşak bir dil öne çıktı.ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. ABD ile Türkiye arasında uzun süredir siyasi soruna dönüşen "güvenli bölge" konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müttefikine Eylül sonuna kadar süre vermesiyle iyice gerilmişti. Dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'ndan (MGK) Türkiye’nin Suriye’nin kuzey ve doğusunda tek başına bir tampon bölge kurma kararı çıkmadı. Erdoğan, her fırsatta ABD ile ortak harekat merkezi kurulması yönündeki mutabakatın yetersiz olduğunu belirterek, sınırlarını korumak ve Suriyeli mültecileri Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir bölgeye yerleştirmek için ABD’ye çağrıda bulunuyordu. ABD'nin Türkiye’yi oyaladığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Eylül sonuna kadar müttefikine süre vermiş, aksi takdirde Suriye'de tampon bölgeyi Türkiye’nin tek başına kuracağını ilan etmişti. Erdoğan son olarak bugün TBMM'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin güvenli bölge konusunda arzu ettiği neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadığını söyleyerek, "Geldiğimiz noktada kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır" diye konuştu.

Dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ise yayınladığı bildiride Suriye’de herhangi bir askeri operasyondan söz etmezken ülkenin toprak ve siyasi bütünlüğünün önemine dikkat çekdi.

Bildirinin Suriye ile ilgili paragrafında, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Siyasi süreç öne çıktı

Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi hocalarına göre, MGK’da siyasi süreci öne çıkaran ve yumuşak bir dil öne çıktı. TOBB Üniversitesinden Prof. Dr. Nihat Ali Özcan, bildiriyi "muğlak" ve "yumuşatılmış" bulurken, bunun nedeni konusunda iki ihtimal sıraladı:

"Birincisi MGK sonuçta bir harekat içerdiği için kesin tarih vermekten kaçınmış olunabilir. İkincisi daha güçlü olanı, mevcut koşullarla böyle bir harekat yapamayacağını görünce bunu ötelemiş olabilir ve mevzuyu siyasi alanda tutmayı uygun bulmuş olabilir. Şu anda muğlak bir durum vardır."

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Mustafa Türkeş MGK bildirisinin, uluslararası toplumun "sürecin uluslararası hukuka uygun hale getirilmesine" yönelik tavrına uygun olduğunu söyledi. Türkeş, "Uluslararası toplumda, Suriye sorununu diplomatik bir sürece dönüştürme girişimi ağır basıyor. Cenevre süreci ön plana çıkabilir. MGK bildirisi buna cevaz bir açıklama olmuş oldu" dedi.

Bosna'da yüzde 1 geri döndü

Türkiye'nin güvenli bölge planına da değinen Türkeş, "Şimdi, 35 kilometre derinlikte bir yere bir şey inşaa edeceğiz diyorsunuz. Burayı hangi finansmanla inşaa edeceksiniz, kimi oturtacaksınız, ülke içinde yerlerinden olmuş Suriyelileri mi kendi topraklarınızdakileri mi ve bu insanlar dönmüyorum dediğinde ne yapacaksınız?" sorularını yöneltti.

AB’nin Bosna savaşından sonra, yerlerinden olan Bosnalıların geri dönmesi için konutlar yaptığını hatırlatan Türkeş, "Bosna gibi tarihsel örnekler var. AB’nin yaptığı binalara geri dönenlerin oranı yüzde 1’i geçmedi" dedi.

ABD ile anlaşmaya uyulacak

İstanbul Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Erhan Keleşoğlu da 30 Temmuzdaki MGK’da, Suriye’nin kuzeyindeki otorite boşluğunun Türkiye’ye yönelik tehditleri artırdığını, tehlikeyi bertaraf etmek için barış koridoru inşaa edileceği sözlerini hatırlattı. Dünkü MGK bildirisinde ise barış koridorundan güvenli bölgeye geçiş yapıldığını belirten Keleşoğlu, "Bu arada ABD ile anlaşmaya varıldı. Bildiride açıkça ABD ile yapılan anlaşmaya uyulacağı ifadesi yer alıyor. Hem ABD’li yetkililerden aldığımız işaretler hem MGK bildirisindeki yumuşak dil bize Fırat’ın Doğusu'na yapılacağı söylenen olası operasyon ertelenmiş görünüyor" dedi.

Erdoğan’ın ABD’de Trump’la görüşmeyi başaramadığını hatırlatan Keleşoğlu, "ABD müesses nizamıyla Türkiye’nin uyuşamadığı kamuoyunun malumu. Türkiye’nin Erdoğan’ın girişimiyle Trump eliyle pozisyonunu güçlendirme eğilimi ve Fırat’ın doğusuna operasyon Trump’ın azil süreciyle akamete uğramış olabilir" dedi.

Aslı Işık / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
BM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareketBM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareket
BM'den Yunanistan'a sığınmacı çağrısıBM'den Yunanistan'a sığınmacı çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareket

BM Genel Kurul toplantısına damga vuran olay! Ruhani'den, Trump'ı şaşırtan hareket

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

Oy kullanma yaşı 16'ya indirilebilir!

Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Lübnan Başbakanı, güzel modele 16 milyon dolar hediye etmiş

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

İlginç seçim! Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor

Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.