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Milli hava savunma sistemine yerli platform

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Milli hava savunma sistemi Hisar için füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapı donanımlarının prototipi, yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranıyla Mersin'de üretildi - Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık: - "Hisar'da kullanılmak üzere iki tip araç var, birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi, diğeri Füze Fırlatma Sistemi. Bu iki aracın da prototiplerini yaptık, testlerden geçtik. İnşallah seri üretimi de yapacağız" - Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık: - "Seri üretim görüşmeleri devam etmekte, şu anda pilot üretime geçme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeler devam ediyor"

MERSİN (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Mersin'de, milli hava savunma sistemi Hisar için füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapı donanımlarının prototipi, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildi.

Tarsus ilçesinde üretim yapan şirketin, askeri projeler Ar-Ge biriminde, milli hava savunma sistemi Hisar füzeleri için platform geliştirildi.

Bu kapsamda, füze fırlatma, taşıma ve yükleme sistemi araçları ile bunların üstyapısını içeren platformun prototipi üretildi.

İki ayrı araçtan oluşan platformdan birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS), diğeri de Füze Fırlatma Sistemi (FFS) olarak kullanılıyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşme halinde olan şirket yetkilileri, yapılacak anlaşmayla seri üretime geçmeyi planlıyor.

- "İnşallah seri üretimi de yapacağız"

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine, şirketlerinin Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi savunma sanayisi kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu söyledi.

Hisar ve Kalkan gibi projelere üstyapı ve araç tedarikinde bu kurumlara yardımcı olduklarını vurgulayan Saltık, "Platformu biz üretiyoruz, üst kısmı tamamen genel sözleşme sahibi olarak Aselsan ve Roketsan kapsamında. Hisar'da kullanılmak üzere iki tip araç var, birisi Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi (FTYS) diğeri Füze Fırlatma Sistemi (FFS), bu iki aracın da prototiplerini yaptık, testlerden geçtik. İnşallah seri üretimi de yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Bütün donanımlar askeri standartlarda"

Şirketin askeri projeler birimi Ar-Ge mühendisi Alperen Işık da Hisar'ın, alçak ve orta irtifa hava savunma füze sisteminin kısa adı olduğunu, kendilerinin de bu projede araç ve üstyapı tedarikinde görev aldıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri platforma ilişkin bilgi veren Işık, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda füze fırlatma sisteminin aracı, füze taşıma ve yükleme sistemin aracı ve üstyapısı ve yine atış kontrol merkezinin araç ve üstyapı kısmında Koluman Otomotiv Endüstri AŞ olarak hizmet veriyoruz. Bu araçların prototip üretimlerini tamamladık, testlerden başarıyla geçtik. Seri üretim görüşmeleri devam etmekte, şu anda pilot üretime geçme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeler devam ediyor, buradan aşağıya doğru kademe kademe bu süreç ilerliyor. Biz şu anda haber bekliyoruz, prototip ve pilot aşamalarını ilerletmekteyiz. Seri üretim noktasında ilerleyen günlerde gelişme olacaktır."

Işık, aracın yerlilik oranına ilişkin bilgi vererek "Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi aracında 6 füze taşınabiliyor, bu füzeleri indirmek ve atış platformuna entegre etmek için bir özel vinç sistemi bulunmakta, bütün bu donanımlar askeri standartlarda üretilmiş ve yerlilik oranı çok yüksek ürünler." diye konuştu.

Füze fırlatma aracının reflektör sisteminin de yerli üretim olduğuna işaret eden Işık, "Diğer elektronik ve füze kısımlarında ise ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmaları görev alıyor. Yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı var. Vinçte de yerli çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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füze hava savunma hisar kaan saltık Mersin platform

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