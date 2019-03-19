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"Milli iradeden yana tarafız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Milli iradeden yana tarafız. Milletin bütünlüğünden tarafız ve taraf olmaya devam edeceğiz. Yerel seçimleri, yerel seçimlerin ötesine taşıyan anlayışa karşı biz milletin yanında saf tutmaya kararlıyız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Milli iradeden yana tarafız. Milletin bütünlüğünden tarafız ve taraf olmaya devam edeceğiz. Yerel seçimleri, yerel seçimlerin ötesine taşıyan anlayışa karşı biz milletin yanında saf tutmaya kararlıyız." dedi.

Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu Malatya Temsilcileri Toplantısı"ında yaptığı konuşmada, konfederasyonlarının 43 yaşında olduğunu ve bedeller ödediğini söyledi.

Her zaman milletin yanında olduklarına dikkati çeken Arslan, 2010 yılındaki Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumlarında taraf olduklarını ifade etti.

Arslan, Türkiye'nin yerel seçimlere gittiğini hatırlatarak, "Hak-İş olarak demokrasimize, milli iradeye, ülkemizin bekasına yönelik tehditlere karşı asla tarafsız kalamayız. Ülkemizin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığı bugünlerde, uluslararası arenada ülkemiz için yapılan her türlü tezgahın, oyunun artık açıkça oynanması tesadüf değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceği için Hak-İş olarak yine taraf olduklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Milli iradeden yana tarafız. Milletin bütünlüğünden tarafız ve taraf olmaya devam edeceğiz. Yerel seçimleri, yerel seçimlerin ötesine taşıyan anlayışa karşı biz milletin yanında saf tutmaya kararlıyız. Bütün arkadaşlarımızın 31 Mart'ta sandığa gitmesini istiyoruz. Sandık demokrasimizin en temel unsurudur. Milli iradenin tecelli ettiği en temel yaklaşımdır. Sandığa gideceğiz demokrasimize, bekamıza, milli iradeye, bütünlüğümüze sahip çıkacağız. Sandığa gideceğiz milletin iradesindeki sonuçlara da hep beraber saygı duyacağız. Hak-İş olarak hiçbir üyemize 'şöyle davran' diyemeyiz. Ben üyelerimize yönelik bunu bir haksızlık olarak görürüm. Hiç kimseye empoze etmeyiz, 'böyle davranın' demeyiz. Ne hakkımız var buna ne de size böyle bir haksızlık yaparız."

- "Planlarına asla alet olmayacağız"

Türkiye'nin önünde zor bir süreç olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yakınımızdaki Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin, Yemen'deki Libya'daki mazlumların, mağdurların yaşadıklarını bu ülkeye yaşatmak isteyenlere fırsat vermemek lazım. Türkiye, Türkiye'den çok büyük. 780 bin kilometrekarelik toprağımız Türkiye'yi temsil etmiyor. Milyonlarca kilometrekarelik toprak parçasında yaşayan mazlumların gözü de kulağı da bu topraklarda. O yüzden yerel seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmek üzerine plan yapanların planlarına asla alet olmayacağız. Biz milletin idaresiyle, seçtikleriyle bu ülkenin geleceğinin inşa edileceğine inanıyoruz."

Programa AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da katıldı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Malatya toplantı yerel seçimler

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