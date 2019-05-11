"Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı"

"Seçmenler 31 Mart'ta 4 ayrı oy kullanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı. İlçe belediye başkanlığı. İlçe meclisi ve muhtarlık için. Peki YSK neden sadece büyükşehir belediye başkanlığını iptal etti?

1. YSK seçim kanunu gereği sadece itirazları değerlendirmeye alır. Zaten AK Parti de sadece İBB seçimine itiraz etmişti.

2. YSK itiraza konu olan oy sayısının seçim sonucuna etki edip etmemesine göre karar verir. Seçim iptalini gerektiren boyuttaki usulsüzlükler, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapıldı. Sandıktaki oyu, tutanakları ve YSK sistemine eksik veya yanlış girerek seçmenin iradesine göz dikenlerin tek hedefi vardı, İBB."

AK Parti'nin itirazlarının 4 ana başlıktan oluştuğuna işaret edilen görüntülerde şu ifadeler kullanılıyor:

"Sandıktan çıkan oyların çentik usulüyle işlendiği sayım döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler. Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması. Oy kullanan seçmen ile pusula arasındaki fark. Seçim kanunundaki açık hükme rağmen 19 bin 742 kişi kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve görevlisi yapıldı.

İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, sandık kurulu başkanları ile diğer usulsüzlüklerin kesiştiği 123 sandık tespit edildi. Bunlardan 22'sinde sayım döküm cetvelinin kayıp olduğu için YSK sistemine 'boş' girildiği 101 sayım döküm cetvelinin imzasız ve mühürsüz olduğu ve bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde kamu görevlisi olmadığı sonucuna varıldı. Birçok usulsüzlüğün olduğu bu 123 sandıkta kullanılan toplam oy yaklaşık 42 bin. AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ise yapılan itiraz ve düzeltmelerden sonra sadece 13 bin 729. YSK usulsüzlük yapıldığı tespit edilen sandıklardaki oyun adaylar arasındaki farktan 3 kat fazla olduğunu tespit etti ve büyükşehir belediyesi seçimini iptal etti."