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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.
24.11.2020 10:01 |
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gri kategoride aranan PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.