Milli itfaiyeciler şampiyonluk için yola çıktı

İdmanlarda parkurdaki engelleri hızla aşan, hortumla hedefe tazyikli su sıkarak alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, hırslarıyla dikkate çekti. Yaklaşık bir ay süren zorlu eğitim dönemini geride bırakan milli sporcular, Rusya'dan madalya ile döneceklerine inanıyor.

Sıcak havada günde çift antreman yapan milli takım, 30 metre koştuktan sonra 12 metre yüksekliğindeki üç katlı kuleye ellerindeki merdivenlerle en hızlı şekilde tırmanmaya çalıştı.

İtfaiye bünyesinde görevli bin 380 kişi arasında yapılan eğitimler sonucunda seçilen 8 itfaiyeci, şampiyonaya Buca ilçesindeki Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 8 profesyonel itfaiyeciden oluşan takım, 8-16 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Saratov kentinde 26 ülkenin katılacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilecek Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası'nda birincilik için yola çıktı.

Uluslararası İtfaiye Sporları Türkiye Temsilcisi ve İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 7 yıldır katıldıklarını söyledi.

Bundan önceki yarışlarda birçok derece kazandıklarını belirten Derse, "Rusya'da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun için büyük bir hırsla çalıştık inşallah sevinçli haberi sizlerle paylaşacağız. Organizasyon sayesinde dünyanın birçok yerinde görev yapan diğer meslektaşlarımızla ortaklık kurma şansı yakalıyoruz." dedi.

Derse, 2023'deki itfaiye sporları çocuk ve gençler şampiyonasına İzmir olarak ev sahipliği yapmayı istediklerini dile getirdi.

İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı Antrenörü Yaşar Korkmaz ise sporcularının başarıya inandığını ifade etti.

Şampiyonanın kuleye tırmanma, 100 metre engelli koşu, 4x100 metre koşu ve motopomp etabından oluştuğunu hatırlatan Korkmaz, "22 yıllık itfaiyeciyim heyecanım hala devam ediyor. Öğrencilerime de yarışırken Türkiye'yi temsil ettiklerini, ona göre davranmaları gerektiğini sık sık söylüyorum." şeklinde konuştu.