HABER

Milli itfaiyeciler şampiyonluk için yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası'nda birinciliği amaçlayan İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, yaklaşık 1 ay süren zorlu hazırlıklarını tamamladı - Uluslararası İtfaiye Sporları Türkiye Temsilcisi İsmail Derse: - "Rusya'da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun için büyük bir hırsla çalıştık inşallah sevinçli haberi sizlerle paylaşacağız" - Milli sporcu Murat Can Ceviz: - "Türkiye'yi böyle bir organizasyonda temsil etmek çok gurur ve onur verici. Milli formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektireceğimize inanıyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilecek Arama Kurtarma ve Yangın Sporları Dünya Şampiyonası'nda birincilik için yola çıktı.

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 8 profesyonel itfaiyeciden oluşan takım, 8-16 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Saratov kentinde 26 ülkenin katılacağı şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

İtfaiye bünyesinde görevli bin 380 kişi arasında yapılan eğitimler sonucunda seçilen 8 itfaiyeci, şampiyonaya Buca ilçesindeki Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Sıcak havada günde çift antreman yapan milli takım, 30 metre koştuktan sonra 12 metre yüksekliğindeki üç katlı kuleye ellerindeki merdivenlerle en hızlı şekilde tırmanmaya çalıştı.

İdmanlarda parkurdaki engelleri hızla aşan, hortumla hedefe tazyikli su sıkarak alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, hırslarıyla dikkate çekti. Yaklaşık bir ay süren zorlu eğitim dönemini geride bırakan milli sporcular, Rusya'dan madalya ile döneceklerine inanıyor.

Uluslararası İtfaiye Sporları Türkiye Temsilcisi ve İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 7 yıldır katıldıklarını söyledi.

Bundan önceki yarışlarda birçok derece kazandıklarını belirten Derse, "Rusya'da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bunun için büyük bir hırsla çalıştık inşallah sevinçli haberi sizlerle paylaşacağız. Organizasyon sayesinde dünyanın birçok yerinde görev yapan diğer meslektaşlarımızla ortaklık kurma şansı yakalıyoruz." dedi.

Derse, 2023'deki itfaiye sporları çocuk ve gençler şampiyonasına İzmir olarak ev sahipliği yapmayı istediklerini dile getirdi.

İtfaiye Sporları Türkiye Erkek Milli Takımı Antrenörü Yaşar Korkmaz ise sporcularının başarıya inandığını ifade etti.

Şampiyonanın kuleye tırmanma, 100 metre engelli koşu, 4x100 metre koşu ve motopomp etabından oluştuğunu hatırlatan Korkmaz, "22 yıllık itfaiyeciyim heyecanım hala devam ediyor. Öğrencilerime de yarışırken Türkiye'yi temsil ettiklerini, ona göre davranmaları gerektiğini sık sık söylüyorum." şeklinde konuştu.

Milli takım sporcusu Murat Can Ceviz de 7 yıldır İzmir itfaiyesinde görev yaptığını vurguladı.

Şampiyonaya 5 yıldır katıldığını anlatan Ceviz, "Türkiye'yi böyle bir organizasyonda temsil etmek çok gurur ve onur verici. Milli formayı her giydiğimde çok mutlu oluyorum. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erkan Özçelik de göreve başladıktan sonra itfaiye sporlarıyla ilgilenmeye başladığını aktardı.

Ailesinin ve itfaiyedeki amirlerinin kendisine destek verdiğini hatırlatan Özçelik, "Milli formayı giyerek sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Amacımız böyle önemli bir spor dalını gençlere ve çocuklara da aşılamak. Biz derece alarak onlara da örnek olmak istiyoruz." dedi.

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Iğdır’da Dünya Ali Asgar GünüIğdır’da Dünya Ali Asgar Günü
Araştırma: Beynimizden çok internete güveniyoruzAraştırma: Beynimizden çok internete güveniyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.