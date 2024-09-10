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  4. Milli kick boksçu Caner Tikicieri öldürüldü! ‘Ben ateş etmedim yanlışlıkla öldü’

Milli kick boksçu Caner Tikicieri öldürüldü! ‘Ben ateş etmedim yanlışlıkla öldü’

10.09.2024 11:54
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İstanbul’da yaşanan bir olayda cinayete kurban giden kişinin milli kick boks sporcusu Caner Tikicieri olduğu öğrenildi. Araba satın alan Tikicieri, iki grup arasında çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen cinayetle ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Milli kick boksçu Caner Tikicieri öldürüldü! ‘Ben ateş etmedim yanlışlıkla öldü’

Milli sporcu Caner Tikicieri’nin İstanbul'da yaklaşık bir hafta önce yaşanan bir olayda öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 Eylül günü Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları da günler sonra öğrenildi. Kick Boks Federasyonu üyesi, milli kick boksçu ve antrenör Caner Tikicieri bir süre önce yeni bir araba satın aldı. İddiaya göre bu araba nedeniyle satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu oldu. Bu borç nedeniyle husumet oluştu.

KAFASINDAN VURULDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olay günü Caner Tikicieri ve alacaklısı Halil G. (25), yanındaki birkaç arkadaşı ile konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre konuşma kısa sürede kavgaya; ardından silahlı çatışmaya dönüştü. Halil G. Tikicieri'nin başına ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralanan Caner Tikicieri yere yığıldı. Onun arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.’ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

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"BEN ATEŞ ETMEDİM YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. ilk ifadesinde silah kullanmadığını iddia etti. Halil G.’nin ifadesinde; "Caner’e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner’in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner’i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım” dediği öne sürüldü.

TANIK İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheli ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesinde başvurdu. Tanık ifadesinde olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.’nin Caner Tikicieri’ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.'nin de Halil G.'yi yaraladığını söylediği öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elde edilen bu bilgiler ışığında olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kick Boks milli sporcu
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