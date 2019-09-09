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Milli kick boksçunun bıçaklayarak öldürdüğü genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 19:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da milli kick boksçu Berke Şahin tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir (24), memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (ORTA), (DHA)- İSTANBUL'da milli kick boksçu Berke Şahin tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir (24), memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün İstanbul'da meydana geldi. İddiaya göre, milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Berke Şahin, arkadaşının darp ettiği Ömer Özdemir'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılan Ömer Özdemir yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hüseyin-Sevgi Özdemir çiftinin en büyük oğulları olan Ömer Özdemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent Beldesi'ne bağlı Kayılar Mahallesi'ne getirildi. Bekâr olduğu öğrenilen Özdemir için Kayılar Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'BİR KOLU SAKAT'

Ömer Özdemir'in dayısı Osman Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğenlerini öldüren Berke Şahin’in gereken cezayı almasını talep etti. Akbulut, yeğeninin masumca arkadaşları ile gezmeye çıktığını aktararak, "Olayla ilgili televizyondan öğrendiğimiz kadarıyla, laf atma sonucu başladığı söyleniyor. Bir kolu sakat olan yeğenime saldırıyorlar. Milli takım sporcusu olduğu söylenilen kişi yeğenimi kovalıyor. Hem dövüyorlar hem de bıçaklıyorlar. Ambulans geldiğinde zaten yeğenim orada ölmüş" dedi. Yetkililerden suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması isteyen Akbulut, yeğenini bıçaklayan milli sporcunun da milli takımda olmaması gerektiğini ifade etti.

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