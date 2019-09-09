HABER

Milli kick boksçuya ‘laf atma’ cinayetinden tutuklama talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.
Milli kick boksçu Berke Şahin kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Berke Şahin ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
“Psikolojim iyi değil”
Savcılık ifadesi alınan Berke Şahin, maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek, “Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.
İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Berke Şahin ve Tevfik K. “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle, şüpheli Okan C. ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 3 şüphelinin mahkeme sorgularının başlaması bekleniyor.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)
Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül olduKoyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.