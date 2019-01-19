Milli koşucu antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, milli dağ koşucusu Elif Aslan (20), Çamlık Tabiat Parkı'nda antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına giren Aslan, olay yerine gelen polisler tarafından kurtarıldı.

Milli dağ koşusucu Elif Aslan, antrenman için arkadaşı Betül Savaş ile Çamlık Tabiat Parkı'na geldi. Bir turu arkadaşıyla koşan Aslan, ikinci tura ise yalnız devam etti. Bu sırada sokak köpekleri Elif Aslan'a saldırdı. Çığlıklar atan Aslan, kurtulmak için yakındaki çalılıkların arasına girdi. Betül Savaş, arkadaşı için hemen polisten yardım istedi. Gelen ekipler, Elif Aslan'ı çalıklar arasında ağlarken buldu. Polise, olay yerinden kaçan köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyleyen Aslan ve arkadaşı, ekip aracıyla kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Belediye veteriner ekipleri sokak köpeklerini bulup götürmek için olay yerine geldi. Parktaki parkurda koşanlardan Çağan Çetin, "Kız öyle bir ağlıyordu ki sesi çok uzaklardan geliyordu. Ona doğru koşarak gittik. Daha önce bana da burada sokak köpekleri saldırdı. Toplasalar daha iyi olur" dedi.

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