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Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 22:53 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek TSK envanterine girmeye hak kazandığını belirtti. Bakan Varank, ARMOL’un test anlarına ait bir görüntü de paylaştı. Bakan Varank’ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan dronu vurarak düşürdüğü görülüyor.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı.”

Öte yandan konuyla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ARMOL Projesi kapsamında tasarlanıp, geliştirilen ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli olarak üretildi. Milli lazer kaynağı, hedef takip sistemi, hedef takip yazılımı ve komuta kontrol bilgisayarının entegre edildiği bu araç, kabul testlerini başarı ile geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınmaya hak kazandı” denildi.
Görüntü dökümü:
- Bakan Varank'ın paylaştığı ARMOL’un test anlarına ait bir görüntüler
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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