HABER

Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 06:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmeye hak kazandığını açıkladı.

Milli lazer silahı ‘ARMOL’ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli lazer silahı ARMOL’un, kabul testlerini başarıyla geçerek TSK envanterine girmeye hak kazandığını belirtti. Bakan Varank, ARMOL’un test anlarına ait bir görüntü de paylaştı. Bakan Varank’ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan dronu vurarak düşürdüğü görülüyor.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı.”

Öte yandan konuyla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ARMOL Projesi kapsamında tasarlanıp, geliştirilen ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli olarak üretildi. Milli lazer kaynağı, hedef takip sistemi, hedef takip yazılımı ve komuta kontrol bilgisayarının entegre edildiği bu araç, kabul testlerini başarı ile geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınmaya hak kazandı” denildi.

Kaynak: DHA

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!
Manisa'da büyük yangın!Manisa'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
armol TSK

En Çok Okunan Haberler

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir polisinden dev operasyon! Tam 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!

İzmir polisinden dev operasyon! Miktar tam 1 ton!

Manisa'da büyük yangın! Ekipler seferber oldu!

Manisa'da büyük yangın!

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!

Polis acı gerçeği söyleyemedi!

Ankara'da büyük gerginlik! Yaralı çocuğa yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Bursa'da korkunç kaza kamerada! 5 kişiyi altına alıp markete daldı!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

Lünaparkta dehşet! Kızının gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.