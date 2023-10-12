MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, saat kaçta, ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda?

Hırvatistan Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan mücadele edecek. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Hırvatistan Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Salı günü oynanacak.

Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda bugün konuk olacağı Hırvatistan ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8'i resmi, 3'ü özel toplam 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul, biri Eskişehir ve biri de Bursa'daki müsabakalarda Hırvatistan 15, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

