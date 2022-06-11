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Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

11.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg Türkiye maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubunda lider durumda olan Türkiye milli takımımız bu akşam deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı farklı skorlarla gol yemeden kazanan milli takım, bu akşam aynı performansını sürdürüp mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, milli maç saat kaçta hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Lüksemburg Türkiye milli takım maçı bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleyi sporseverlerle buluşturacak. C Ligi 1. Grup maçında 3. karşılaşmasını Lüksemburg ile oynayacak olan Türkiye milli takımı, deplasmanda zorlu rakibine geçit vermek istemiyor. Kritik mücadele öncesi karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın canlı yayın bilgilerini sorguluyor. Peki, milli maç saat kaçta hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Türkiye milli maçı bu akşam Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleyebilecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Carlson, Pinto, Pereira, Barreiro, Olesen, Sinani, Thill, Rodrigues

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Doğukan, Cengiz (Yunus), Hakan, Halil, Serdar

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI OLDUKÇA FORMDA

UEFA Uluslar Ligi kapsamında gruplardaki ilk 2 maçını çıkan Türkiye milli futbol takımımız ilk olarak Faroe Adalarını 4-0, daha sonra ise deplasmanda Litvanya'yı 6-0'lık skorlarla geçerek müthiş bir performansa imza atmıştı. Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'un şov yaptığı maçları millilerimiz oldukça rahat geçmişti.

HEDEF 3'TE 3!

Bu akşam Lüksemburg karşısında da önceki maçlardaki performansını ortaya koymak isteyen milli takımımız, deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacak. Türkiye milli futbol takımı, UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçlarında bu akşam kazanıp, gruplarda rahat bir nefes almak istiyor.

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Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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