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Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte çok sayıda kişi, Palandöken Dağı'nın 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne çıktı - TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç: "Ecdadımız zorlukları aşmayı bildi ve bu cennet vatanı bize emanet etti. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize bu yaşanan zorlukları bir nebze olsun anlayabilmeleri adına coğrafyası zor bölgede tırmanış yapıyoruz"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanıldı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla süren etkinlikler kapsamında uzman dağcı, üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Dağcılık Zirve Yürüyüşü ve Bayrak Açma" etkinliği düzenledi.

TDF Erzurum İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişi Kuzeydoğu Anadolu'nun en yüksek noktası olan Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanmak için dağın eteğinde buluştu.

Jandarma ekipleri ile profesyonel dağcıların güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar 3 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Katılımcılar zirvede Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 40 kişinin yer aldığını ve Palandöken Dağı'nın kuzey ve güneyindeki farklı rotalarında ilerlediklerini söyledi.

Ülkenin geleceğinin emanet edileceği gençlerin önemli olduğunu aktaran Emeç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönemlerde ülkemiz hem ekonomik hem de askeri yönden çok zor durumdaydı. Ecdadımız zorlukları aşmayı bildi ve bu cennet vatanı bize emanet etti. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize bu yaşanan zorlukları bir nebze olsun anlayabilmeleri adına coğrafyası zor bölgede tırmanış yapıyoruz." dedi.

Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan'ın katıldığı ve bir grup bisikletçinin de pedal çevirdiği program, katılımcıların Ejder 3200'den inişinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ejder 3200 Erzurum Palandöken Dağı tırmanış

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