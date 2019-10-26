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Milli Mücadele dönemi yeniden opera sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılına özel yazılan "Yeniden Doğuş" operasını, tekrar sanatseverlerle buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Yeniden Doğuş" operasını tekrar sahneye taşıdı.

SAMDOB, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla yazılan "Yeniden Doğuş"u, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın yazıp sanat yönetmenliğini yaptığı operanın librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait.

Opera, bale ve orkestra sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekibin sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Şahan Gürkan yapıyor.

Türk halkının 1912-1913 Balkan Savaşı sonrası Rumeli'den İstanbul'a göçmek zorunda bırakılmasıyla başlayan eser, 1. Dünya Savaşı yıllarını, Çanakkale Savaşı'nı, işgal yıllarındaki İstanbul'u, Bandırma Vapuru ile Samsun yolculuğunu, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Büyük Taarruzu, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sürecini, aryalar, düetler, koro parçaları ve danslarla anlatıyor.

Operanın dünya prömiyeri, Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi dolayısıyla 16 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.

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"Yeniden Doğuş" Opera SAMDOB) Samsun

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