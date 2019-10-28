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Milli mücadele kahramanı kadınları, su altında çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

BURSA'da, resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle mili mücadele kahramanı kadınların kara kalem çalışmalarını su altında yaptı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle mili mücadele kahramanı kadınların kara kalem çalışmalarını su altında yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin de çalışmalar arasında bulunduğu su altı resim sergisiyle, kadına şiddete de tepki gösterildi.
Yıldırım Belediyesi tarafından Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde inşası tamamlanan Tünel Akvaryum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için su altı resim sergisi düzenlendi. Yıldırım Belediyesi ve Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen resim sergisinde, Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele döneminin önde gelen kadınlarından Şerife Bacı, Nene Hatun, Çete Emir (Efe) Ayşe başta olmak üzere birçok kahramanın resimlerinden oluşan 16 adet kara kalem çalışması Tünel Akvaryum'da sergilendi. Serginin açılışına geçilmeden önce, Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, dalgıç yardımıyla su altına inerek, yarım kalan son kara kalem çalışmasını tamamladı.
Milli mücadele döneminin önde gelen isimlerini anmak istedikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Birinci Dünya Savaşı'nda kendisine hasta adam denilerek, biçilmiş kefeni yırtarak milli mücadeleyle birlikte yeni bir destan yazan aziz milletimizin hatırası için bugün dünyada ilk defa yapılan, su altında milli mücadele kahramanı kadınlarımızı konu edinen resim sergisiyle cumhuriyet etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gerek cephede olsun, gerek cephe gerisinde mermi taşıyarak, yaralı askerlere yardım ederek, onlara erzak hazırlayarak, mermi taşıyarak, geceleri sevkiyatta bulunarak savaşın bütün kademelerinde yer alan bütün kadınlarımızı bu sergide hatırlamak istedik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi; 'Geçmişini hatırlamayanlar, geleceğini iyi bir şekilde koruyamazlar. Biz de bu anlayışla hem Cumhuriyet döneminde, milli mücadelemizde önemli bir aktör olan kadınlarımızı hatırlamak hem de kadına şiddete yönelik de bir farkındalık oluşturmak böyle bir sergi düzenledik. Bugün burada su altında 16 fotoğraf sergimizle beraber cumhuriyetimizin kahramanı kadınlarımızı, Şerife Bacı'yı, Nene Hatun'u, Çete Emir Ayşe'yi, Halit Onbaşı'yı ve daha nicelerini burada sizlerle paylaşmak istedik. bu vesileyle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
'KADINA ŞİDDETE DE TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİK'
İki ay süren çalışmalar neticesinde güzel bir başarıya imza attıklarını belirten Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, "Çalışmaları çok güzel yaptık. Yorucu bir süreçti. Emeğimize değdiğini düşünüyorum. Günün anlam ve önemi olarak da cumhuriyetimizin kadınlarını temsil etmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmayla kadına şiddete de tepki çekmek istedik. Bundan sonrasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman için kadınlarımızın arkasındayız. Mücadeleye devam. Su zaten soğuk. Uzun bir süreçte devam etti. Hemen olan bir çalışma değildi. Karada bile kara kalem çalışması yapmak zor iş. Suyun altında yapmak çok daha farklı bir durum. Benim içinde çok güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

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