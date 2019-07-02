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Milli Mücadele kahramanı "Kara Fatma" anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

"Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 64. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele dönemi kahramanlarından "Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 64. yılında kabri başında anıldı.

Beyoğlu'nda bulunan Kulaksız Mezarlığı'ndaki anma törenine, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlandı.

Tören sırasında Erden'in torunu Cemil Dağlar, gözyaşlarını tutamadı.

Aile adına AA muhabirine konuşan Erden'in 5. kuşak torunu Orkun Kuşlu, Kara Fatma'nın torunu olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Kuşlu, "Kendisi bu ülke için kocasını, çocuklarını şehit vermiş bir kahramandır. Kendi mahallemizde Tophane'de vefat etmiştir. Kendi dönemine yetişemediğim için çok üzgünüm. Kendisinden on yıllar sonra doğdum. Ama böyle bir kahramanın ailesinde bulunmaktan onur ve şeref duyuyorum." dedi.

"Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma" kitabının yazarı İlknur Bektaş, Fatma Seher Erden'in örnek bir Türk kadını olduğunu söyledi.

Bektaş, "Çocuklarını, eşini kaybetmiş bir kadından bahsediyoruz. Yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen vatan ve millet için cepheye koşan, memleketi çok seven, çok fakir olmasına rağmen maaşını Kızılay'a bağışlayan, bütün her şeyiyle vatanını çok seven bir Türk kadını." ifadelerini kullandı.

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