Milli mücadele kahramanı ‘Kara Fatma’ mezarı başında anıldı

Milli mücadelenin kadın kahramanlarından ‘Kara Fatma’ lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 64’üncü yılında anıldı.

Milli mücadelenin kadın kahramanlarından ‘Kara Fatma’ lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 64’üncü yılında Türk Kızılayı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunup dualar edilirken, tören sonunda Beyoğlu Belediyesi vatandaşa tatlı ikramında bulundu. Törene katılanlar arasında ise 1’inci Ordu Komutanlığı adına 52’nci Tümen Komutanı Tuğ General Süleyman Ertızman, Bölge Komutanı Orhan Veli Duran, Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindaroğlu ve Kara Fatma’nın Torunu Cemil Dağlar’da yer aldı.

“Beşinci kuşak torunu olmaktan gurur duyuyorum”

Geleneksel olarak 6 yıldır anıt mezarı başında anma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Üsteğmen Kara Fatma Seher’in 5’inci kuşak torunu Orkun Kuşlu, “Kendisi milli mücadelenin kadın kahramanlarındandır. Torunu olmaktan gurur duyuyorum. Yazarımız İlknur Bektaş’ın akademik çalışmalarıyla, Türk Kızılay’ı ve Genel Kurmay Başkanlığının ortak çalışmasıyla burada kendisine anıt mezar yaptırdık. En azından buradan geçerken vatandaşlar tarafından bir fatiha almasına vesile olduğumuz için çok mutluyum. Kendisinin ailesi ve torunu olmaktan şeref duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Bizler büyük anneannelerimizi anmazsak çocuklarımız da bizleri anmayacak”

Anma töreninde konuşan Üsteğmen Kara Fatma kitabının yazarı İlknur Bektaş, “Yaptığım 4,5 yıllık araştırmadan sonra 30 bin Arapça ve Farsça belgeler çevirip Üsteğmen Kara Fatma Seher’in hayatının bilinmeyenlerine ulaştım. Öncelikle askeri terhis belgesine, parmak damgalı kimliğini, savaş yıllarında yaşadığı fakru zarureti, savaş sonrasında yaşadığı zorluklarla dolu mücadeleyi anlatırken aslında Kara Fatma’nın ne kadar toplumda iç içe olduğunu da görmüş oldum. Yaşayan komşuları ile tanışıp onlarla konuştum. Kendisine ait orijinal bilinmeyen belge ve bilgileri de ortaya koyarak, Cumhuriyet tarihinin nitelikli kadın asker biyografisini çalıştım. Çalışmanın neticesinde öncelikle kayıp mezarlığını buldum. Mezarını bulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’e yolladığı dilekçelerde adresini vermişti ben o dilekçelerin sayesinde adres bilgisine ulaştım. TBMM ve Beyoğlu Belediye Başkanlığına geçtiğimiz yıl vermiş olduğum dilekçelerde adına sokak adı verilme konusunda ciddi bir çalışmam vardı neticesinde kabul edildi. Bizde yaşadığı sokağa adını verdik. Daha sonra toplumda bir farkındalık oluştu ve bu dalga dalga yayıldı. Benimde başladığım günden bugüne tüm çabam aslında bir vefa projesiydi. Sürekli tekrarlamak istiyorum, Kara Fatma’ya, Milli Mücadele’nin kayıp ve cesur kadınlarına sahip çıkalım. Bizler büyük anneannelerimizi anmazsak çocuklarımız da bizleri anmayacak” ifadelerini kullandı.



