"Milli Mücadele, kutsal mücadelelerinden biridir"

"Bu olaylardan birincisi Türklerin İslamiyet'e girişidir. Tarihi, olayların seyrini değiştirmiştir. Örnek verecek olursak bugün yeryüzünde 1 milyar 700 milyon Müslüman var, bunun dörtte üçü Türklerin vesilesiyle olmuştur. İkinci büyük vakıa, Anadolu'nun Türk vatanı olmasıdır. 1071 adeta barajın patladığı bir tarihtir. Bizim açımızdan müspet bir patlamadır bu. Suların alüvyonla buluştuğu ve geleceğe yönelik çok mümbit alanların oluşacağının müjdesini veren bir patlamadır. Anadolu'ya adeta batılı kaynakların ifadesiyle Oğuzlar kum gibi akmışlar, randevulaşmışçasına gelmişler ve her karış toprak bir anda büyük bir dönüşüme uğramıştır."

Turan, felaketi yaşayan yerlerden birinin de Trabzon olduğunu belirterek, "Trabzon, felaketin bütün sıkıntılarını, her zerresi ile hissederek yaşadı ve Karadeniz'in bu bölgesindeki yiğit evlatlar adeta müdafaanın bir insan değirmenine dönüştüğü şekliyle hayatını yaşadı. Şehitler, şehitler, şehitler... Bu yönü ile bu bölge çok önemliydi." diye konuştu.

Prof. Dr. Refik Turan, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele Samsun'da başladı, oradan ışık yandı ama arkasından önemli hikayelerden birisi Trabzon'da yazıldı. Trabzon önce Ermeni çetelerin taarruzuna maruz kaldı, arkasından Rum çeteler, arkasından bilmem ne çeteler... Buradaki Türk ve Müslüman halk en derinlere kadar tüm bu sıkıntıları çekti. Üstelik iki yıl da Rus işgali yaşadı. Dev Çarlık Rusyası'nın dev ordularıyla gelip çöktüğü yerlerden biri Trabzon'du ve karargah Trabzon'da kurulmuştu. Trabzon'un 18 Nisan 1916'daki işgali, 24 Şubat 1918'de kendi halkının da büyük gayretiyle kurtuluşa erdi. Bu topraklar her türlü bağımsızlığı, her türlü selameti, her türlü huzuru en son santimine kadar haketti."