Milli Mücadele ruhu bu binada yaşatılıyor

Bina, Sivas Kongresi içtimalarının burada yapılmış olması, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketinin teşkilatlandırılarak millet iradesinin her türlü baskının, kişi ve zümre idaresinin üzerinde olduğunun bütün dünyada ispatlanması ve Cumhuriyet yönetiminin temellerinin burada atılmış olması ile tarihi hüviyet kazandı.

Sivas Valisi Mazlum Paşazade Mehmet Memduh Bey tarafından 1892 yılında "Mülki İdadi binası" olarak inşa edilen yapı, Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 3,5 ay süreyle resmi karargah olarak tahsis edildi.

Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919'da "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan bina, Cumhuriyet tarihinde çok önemli ve müstesna yer tutuyor.

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerine Milli Mücadele ruhunu adeta yeniden yaşatıyor.

Sivas Kongresi'nin ülke işgal altındayken, ülkenin birlik ve bütünlüğünde sıkıntı varken Sivaslıların ev sahipliğinde Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen delegelerin toplandığı bir kongre olduğuna dikkati çeken Gül, "Sivas, Milli Mücadele'ye 108 gün ev sahipliği yapmış, bir anlamda kurucu başkentlik yapmış ve bu tarihi binaya her türlü desteği veren Sivaslılar da buna kucak açmış." dedi.

Tarihi kongre salonu, Atatürk'e ait çalışma ve dinlenme odasını da bünyesinde bulunduran müzede, ziyaretçiler dijital ortamda kongre sürecinde yaşananları dinleyerek tarihe yolculuk yapıyor. Dijital veriler ile Atatürk ve kongre delegelerinin bal mumu heykelleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

1981 yılına kadar okul olarak kullanılan bina, onarımı, teşhir ve tanzimi gerçekleştirildikten sonra 1990'da müze olarak ziyarete açıldı.

Sivas'ın güvenli şehir olmasından dolayı kongre için tercih edildiğini dile getiren Gül, "Üzerinden 99 yıl geçtiği halde baktığımız zaman Sivas hala emin şehir. Vatanına ve milletine bağlı, vatanına ve milletine sahip çıkan ve yeri geldiğinde durulması gereken yerde duran bir şehir." diye konuştu.

- "Allah bir daha kongreler toplatmasın"

Vali Gül, şunları söyledi:

"Allah bir daha kongreler toplatmasın, Allah bir daha Sivaslıları bu tür bir durumla sınamasın ama sınav olduğunda Türkiye'nin her tarafında, bütün şehirlerinde olduğu gibi Sivaslılar Milli Mücadele'ye, vatanın birliğine, bütünlüğüne kucak açacak durumdalar."

- Yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde fiziki anlamda bir restorasyon olduğunu ve teşhir-tanzim ile ilgili yenileme çalışması yapıldığını anlatan Gül, tarihi binanın TBMM Milli Saraylar'dan Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini ifade etti.

Binanın devrinin gerçekleşmesinin ardından teşhir ve tanzimle ilgili bazı ilave çalışmalar yapılacağını dile getiren Vali Davut Gül, "Orijinalinde olmamasına rağmen kongre salonunda vatandaşlarımızın alışık olduğu masa ve sıraların bulunduğu bir düzen var. Onlar başta olmak üzere bazı eksiklikler tamamlanacak, inşallah onlar da yıl içinde bitmiş olacak." bilgisini paylaştı.