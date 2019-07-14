HABER

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi’nin 100.

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İmranlı Kaymakamlığı tarafından 27 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.
İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli öncülüğünde Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüş düzenlendi. Kaymakam Meşeli ve ilçe protokolü ile ilçe halkı, ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir araya geldi. Sultan Abdülhamid Han tarafından inşa ettirilen Sıbyan Mektebi önünden başlayan yürüyüş engebeli arazide 27 kilometre sürdü. Küçük derelerden ve sert arazilerden geçerek Körabbas köyü yakınlarında zirvede dinlenme molası veren grup, burada Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 6 saat süren yürüyüşün ardından Kaymakam Hasan Meşeli ve yürüyüşe katılanlar, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nda Türk bayrağı açtı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla etkinlik sona erdi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Meşeli, “Bu mektep Sultan Abdülhamid döneminde yapılmaya başlanmış ve 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Milli Mücadele vesilesiyle yapımı 1920 yılında sona ermiş. Yani bu mektep olarak asıl faaliyetini Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ün yönetiminde başlamış bir yer. 2019 yılı, Milli Mücadele döneminin en önemli mihenk taşlarından birisi olan Sivas Kongresi’nin 100. yılı. Bizler başta Sayın Valimiz Salih Ayhan olmak üzere bir yıl boyunca Sivas Kongremize ve Milli Mücadelemize ilişkin bir dizi etkinlik düzenledik. Milli Mücadelemizin 100. yılına ilişkin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlığımız için emek göstermiş, şehit olmuş atalarımızın ruhunu şad etme amaçlı bir yürüyüş etkinliği düzenleme amacıyla Karacaören’e geldik. Buradan başlayarak İmranlı ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nın önünde sona erecek. Güzel bir yürüyüş parkuru olacak. Biz de bu şekilde atalarımızı yad edeceğiz. Milli Mücadele ruhunu bu yürüyüşle yeniden vurgulayacağız” dedi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar ise, “Vatanımız için ecdadımızın izinde bugün yürüdük, yarın koşarız ve diğer gün de bu vatan için ölürüz” diye konuştular.

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler

Milli Mücadele ruhu için 27 kilometre yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.