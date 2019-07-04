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Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bir anaokulu öğretmeni ’Milli Mücadele’yi konu alan eserler yapıyor.Samsun’da anaokulu öğretmeni aynı zamanda 2 çocuk annesi olan Tuğba Koç, atıl ve atık malzemelerden yaptığı Milli Mücadele günlerine özel eserleriyle herkesin beğenisini topluyor.

Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

Samsun’da bir anaokulu öğretmeni ’Milli Mücadele’yi konu alan eserler yapıyor.
Samsun’da anaokulu öğretmeni aynı zamanda 2 çocuk annesi olan Tuğba Koç, atıl ve atık malzemelerden yaptığı Milli Mücadele günlerine özel eserleriyle herkesin beğenisini topluyor. İlk olarak çerçeve, kutu, sandık gibi eşyalar yaparak bu işe merakının başladığı ifade eden Tuğba Koç, “2017 yılında oğlumun okumuş olduğu bir anaokulunun müdiresi benden 15 Temmuz ile ilgili bir çalışma istedikten sonra devamlı yapmaya başladım” dedi.

Yaptığı eser Külliye’de sergileniyor
Samsun Valiliği tarafından kurulan Amazon Çarşısında açtığı sergide eserlerinin herkes tarafından beğenildiğini belirten Koç, “Amazon Çarşısında ‘15 Temmuz’ adlı eserimi gören Cumhurbaşkanlığı tarafından görevli kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görmesi gerektiğinin söylemelerinin ardından eserim Cumhurbaşkanı’na ulaştı. Çok beğenen Cumhurbaşkanımız için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bir tane istedi ve şu an eserim külliyede sergileniyor. Bu eserim birçok yerde sergilenmeye öncülük etti. Önce Samsun Valiliği binasında, akabinde Samsun Canik Belediyesinde, Samsun Adliyesinde, İstanbul Eyüp Belediyesinde ve Samsun Ladik Belediyesinde eserlerim sergileniyor” diye konuştu.

“Tek isteğim bir atölye”
Ana sınıfında ‘Atmıyoruz Tasarlıyoruz’ adlı bir proje oluşturan Koç, “Yaptığım çalışmaları çocuklara aşılamak istiyorum. Çocukların hayal güçleri bizlerden çok farklı. Ben onlarla ufak tefek birkaç çalışma yaptım fakat bunu daha duyulabilir ve geniş kapsamlı yapabilmem için bir atölyeye ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.
Çalışmalarını evinin deposunda sürdüren Tuğba Koç, yeni eserlerin geleceğini bildirdi.

Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor

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