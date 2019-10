Belçika’da açılan “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi”, torunları dedeleri ile buluşturdu.

Belçika’nın Genk şehri Andre Dumontlaan 2 Casino Sergi Salonunda açılan serginin açılışına Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal, Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can ve Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Sergiye ev sahipliği yapan Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, Milli Mücadele Sergisi’ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ve bu sergiyi proje haline getiren Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezine teşekkür etti. Bir asır önce Türk milletinin yokluklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Can, “Bizler ecdadımızın verdiği bu bağımsızlık mücadelesini yeni nesillere doğru kaynaktan alınan bilgilerle en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu sergi bunun en güzel örneğidir. Bir asır önce yok edilmek istenilen bir millet, birlik ve beraberlik içerisinde dünyada emsali görülmemiş bir dayanışma örneği göstererek, ülkemizin bu günlere gelmesini sağlamıştır. Yokluk içerisinde verilen bu bağımsızlık mücadelesi yeni nesillerin hafızalarına yerleştirilmelidir. Bu sergi bunun en güzel örneğidir. Belçika’da Gent ve Genk’te açtığımız ve üçüncü olarak da Brüksel’de açacağımız sergimize özellikle gençleri ve bilhassa da Belçikalı dostlarımızı getirip gezdirmeliyiz” dedi.

İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi’nin Türk milletin zor şartlarda bile neler başarabileceğini göstermesinin yanında dünyada barışın ne kadar zor sağlandığına dikkat çeken Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, “Bu sergi bir barış sergisidir. Bu günlerle bizi yanlış algılarla başka şeylerle uğraştığımızı göstermeye çalışıyorlar. Tüm Avrupalıların Belçika’da açılan bu barış sergisini gezmelerini arzu ediyorum. Biz bu Cumhuriyeti çok büyük emeklerle kurduk. Bu günlerde en büyük önceliğimiz komşularımızla barış içerisinde yaşamak. Barışı korumak söz konusu olduğunda da elimizden geleni ardımıza koymayız” diye konuştu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinlikler yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini kaydeden Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, yurt dışında yapılan bu sergiye destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Balcı, “Sergimiz ile ne kadar yeni nesile ulaşırsak amacına o kadar ulaşmış olacak. Belçika’da açtığımız sergimizde Flamanca ve İngilizce tercümelerle yabancı ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz. Türk halkı bundan bir asır önce birlik ve beraberlik içerisinde mücadele vererek bu günlere gelmiştir. Bizim felsefemiz, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.’ Bunu uluslararası platformlarda da anlatmalıyız “ şeklinde konuştu.

Dünya tarihi açısından önemli olan bu güzel serginin Genk’te açılmasını önemsediklerini belirten Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal, bir asır önce verilen bağımsızlık mücadelesinin Belçika’da yaşayan gençlerin zihinlerinde canlandırabilmeleri bakamından önemli olduğunu belirtti.