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Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam: - "Eskiden kağnıyla zorluklarla silah taşınıyordu. Şimdi Çankırı Makine Kimya Kurumunda 40 kilometre menzilli silahlar yapıyoruz. Şimdi cephede düşmana karşı mücadele ediyoruz"

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen ve üç gün sürecek "Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Sempozyumu" başladı.

Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Arı, Türk milletinin 2 bin yıllık devlet geleneği ve geçmişi şanlı zaferlerle dolu bir tarihi olduğunu söyledi.

Elde edilen zaferlerin arkasında büyük desteklerin olduğunu belirten Arı, "Anadolu'nun her bir köşesinde canı pahasına yapılan bu destekleri görmemiz mümkündür. Cephe gerisindeki desteklerin ne denli önemli olduğunu vurgulayacaksınız. Emine bacıların katkıları bugün vuku buluyor. Barış Pınarı Harekatı'nda silahlı kuvvetlerimiz büyük bir mücadele veriyor. Onlara muzafferiyetler diliyoruz. Gönlümüz dualarımız onlarla." diye konuştu.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam da Türk milletinin mücadeleyi iki orduyla yaptığını söyledi. Birinci ordunun eli silah tutan cephedeki ordu, ikincisinin ise cephe gerisindeki ordu olduğunu ifade eden Çam, "Milli mücadeleyi anma etkinliklerinde genellikle cepheden bahsediliyor, cephe gerisinden az bahsedildiği için cephe gerisine dikkati çekmek için bir dizi faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Çankırı'nın İstiklal yolunda önemli bir nokta olduğunu dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Eskiden kağnıyla zorluklarla silah taşınıyordu. Şimdi Çankırı Makine Kimya Kurumunda 40 kilometre menzilli silahlar yapıyoruz. Şimdi cephede düşmana karşı mücadele ediyoruz. Dernek olarak 2014 yılından beri İstiklal Yolu hakkında yaklaşık 5 bin kişiyi bilgilendirdik. 'Karınca Ordusu İstiklal Yolunda' isminde belgesel yaptık. Türkiye'de ilk defa 100 sayfalık 'Karınca Ordusu İstiklal Yolunda' çizgi romanını hazırladık. Bunlardan başka çalışmalarımız da oldu.
Bu sempozyumda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler var. Burada yapılacak sempozyumlar kayıt altına alınacak ve kaynak eser kazandıracağız."

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da Mehmetçik'e destek için gittiği Akçakale'den sempozyuma katılarak Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçik'in terör koridorunu ortadan kaldırdığını ifade etti.

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