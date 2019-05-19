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Milli Mücadele'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlanıyor - Samsun'da başlayan törenlerde, Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan yelkenliler, Tütün İskelesi'nde su takı ile karşılandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Samsun'da başladı.

Onur Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, "Kuruluşa ve kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı iftiharla kutluyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından, Atatürk'ün Samsun'da ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki programa geçildi. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında İstanbul'dan 16 Mayıs'ta yola çıkan yelkenliler su takı ile karşılandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisinin geçişinin ardından, iskeleden bayrak çıkışı yapıldı. Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Bugün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin Anadolu'nun bağrından çıkarak elden ele, gönülden gönüle bir bağımsızlık ateşine dönüşmesinin yıl dönümüdür. Bugünün ayrı bir önemi daha var. Bu yıl büyük mücadelenin 100. yılını kutluyoruz. Samsun'da bu yıl, bu büyük heyecanı, etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasıyla daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz ve birazdan deniz subayımız, rengini şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı Türk gençliğine teslim edecek."

Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Samsun'dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağladığını ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Her yıl coşkuyla kutladığımız bu bayram, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği noktasında insanımızın, bilhassa gençlerimizin azmine ve kararlılığına işaret eder. Bu bayram her daim yeni bir başlangıç, gençlerimizin artan coşkusu da yarınlar için büyük bir müjdedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. En büyük değerimiz olan bayrağımızı size gururla teslim ediyoruz." diye konuştu.

Genç izciler, askerlerden Türk bayrağını teslim aldı. Ardından Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye ve Kulüpler Yarı Maratonu finaline geçildi.

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