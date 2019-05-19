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Milli Mücadele'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Samsun'da etkinlikler kapsamında Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final yarışları yapıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Kulüpler Yarı Maratonu final müsabakaları gerçekleştirildi.

Tütün İskelesi mevkisinde oluşturulan parkurda yapılan koşuya yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmada yarı maratona katılan sporculara başarılar dileyerek, Samsun için çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Bu arada organizasyon renkli görüntülere de sahne oldu. Bazı vatandaşların bebek arabalarıyla katıldığı etkinlikte bir vatandaşın da yanında getirdiği kuzuyla yer alması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs maraton Samsun

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