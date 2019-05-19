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Milli Mücadele'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:11 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi

Samsun'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da "Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü" düzenlendi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden yürüyüşe başlayan grup, İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde fener ve bayraklarla yürüdü.

Bando eşliğinde marşlar söylenen yürüyüşte, önceden belirlenen noktalarda durularak halk oyunları sergilendi.

Renkli görüntülere sahne olan fener alayına Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü sporcuları da katıldı.

Yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balkonlar bayraklarla süslendi.

Türkiye'nin dört bir yanından izci ekiplerinin de yer aldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterileriyle son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
fener alayı Samsun yürüyüş

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