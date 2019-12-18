“Milli Mücadelenin 100. Yılı: Kastamonu ve İstiklal Yolu” paneli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, İnebolu’nun olmaması durumunda, Kastamonu’nun olmaması durumunda milli mücadelenin de olmayacağını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği, Kastamonu Barosu ve Kastamonu Üniversitesinin birlikte düzenlediği “Milli Mücadelenin 100. Yılı: Kastamonu ve İstiklal Yolu” konulu panel düzenlendi. Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde düzenlenen panelde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, “Silah yok belki, üniforma yok belki postal yok belki ama Kastamonu var, İnebolu var. Olmasaydı olmazdı diye ne vardı diye düşünürseniz, eğer İnebolu olmasaydı Kastamonu olmasaydı Milli Mücadele olmazdı. Rumlar şımarmıştır, Ermeniler şımarmıştır; İngiliz bu defa Rumları silahlandırıp, kendi işini Ege’de Yunan ordusuyla, bu tarafta ise Rum çeteleriyle yapmaya kalkmıştır. İnebolu’ya İngiliz silah yığmaya başlar. Karaya çıksa Rum çeteleri silahlanacak ve Türklere yönelik soykırım başlayacak. İşte Mavnacıların kahyası hemşeriniz Hüseyin Savangöz ve kahraman arkadaşları kayıklarıyla İngiliz’in Rum’a silah taşımasını önledi. İngilizler Rum’u silahlandıramadı ve dolayısıyla İnebolular, Kastamonulular; Anadolu’da Rumlar eliyle yapılacak korkunç bir katliamı daha denizde önlemiştir. Bu defa iki İngiliz mürettebatı gelir. Dünyanın hiçbir yerinde savaş gemilerine karşı kayıklarla yürüyen bir savaş görülmemiştir. İngilizlere karşı İneboluların kayıkları yine izin vermez. Bu arada da Rumlar şımarmıştır. Rum kabadayıları İnebolu Kaymakamı Cemil Bey lokantada otururken altından sandalyesini çekmiştir. Kaymakamın altından sandalye çekilmesi, devletin altından makamın çekilmesidir, devletin direğinin kırılması anlamına gelir. Bunun üzerine Zarbana Köyü’nden delikanlılar İnebolu’ya kayıklarla yetişirler. Zarbana Köyü’nden Şaban Reis, Mustafa Efendi, Ormancı Ömer Bey, İmamoğlu Hasan Ağa tepeden tırnağa silahlı İnebolu’ya gelirler. Rumların yaşadığı yerde meydana inerler. Veteriner Sadık Bey bulduğu sandığın üzerine çıkar ve ‘Ey ahali, burada her bir Türk köyü en az 40 silahlı eri bir haber uçurduğumuzda istediğimiz yere sevk edecektir. Bir daha şımarıklığınız olursa, Türk otoritesine egemenliğine başkaldırırsanız sonunuz fena olur. Bunların hepsi meslek sahibi, okumuş yazmış aile babalarıdır. Ama vatan söz konusudur, gerisi teferruattır” dedi.

Kastamonu’nun Milli Mücadele kahramanlarını tek tek anan Feyzioğlu, “Allah Kastamonu’dan, İnebolu’dan dedelerimizden atalarımızdan razı olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal’in dediği gibi geldikleri gibi gittiler. İnebolulu mavnacılar sayesinde, Şerife Bacılar sayesinde, Kastamonulular sayesinde, güle güle seve seve şehit olmayı göze alanlar sayesinde. O halde üstümüzdeki sorumluluklar büyük. Hayatımızda umutsuzluğa yer yok. Umutsuzluğun bastığı yerde inancımız umudumuz olur yola daha da büyük bir kuvvetle devam ederiz. İhtiyacımız olan en az öğretim kadar eğitimdir. Bu eğitim milli olmalıdır. Tarihinin yanlışından ders almayan doğrusunu yapamaz tarihinin doğrusundan ders almayan yanlışa sapar” diye konuştu.

Feyzioğlu, şunları söyledi: “Birbirimize düşman olarak değil, karşı kampların rakip fertleri olarak değil, sırt sırta mücadele etmiş birbirine sırtını dayamış atalarımızın torunları olarak bakmak için ve Milli Mücadelemizin hala devam ettiğini yüreklerimizde hissetmek için dilerim umarım bu toplantı katkıda bulunur.”