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Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

PTT Genel Müdürlüğü tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla pul sergisi açıldı - Sergi, Samsun'un ardından Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da açılacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi Samsun'da açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 100 pul koleksiyonu yer aldı.

Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da 300 projenin hayata geçeceğini, bunlardan birinin de pul sergisi olduğunu ifade etti.

Pulun bir kültür aktarımı ve bağımsızlığın sembolü olduğunu dile getiren Vali Kaymak, "100. yıl coşkusunu bütün çocuklara yaymamız lazım. Pul bir kültürün aktarımı, bağımsızlığın sembolüdür. PTT'ye bu güzel sergiyi burada yaptığı için teşekkür ediyorum. Bütün Samsunluları bu sergiye davet ediyoruz. Samsun'da 100. yıl coşkusu yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ise Milli Mücadele şehri Samsun'da açılan sergide, birbirinden farklı pul koleksiyonlarının yer aldığını söyledi.

Karaca, serginin Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da açılacağını kaydetti.

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