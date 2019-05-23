Milli mücadelenin 100. Yılına özel anlamlı koreografi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Sanayiciler İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşlarıyla birlikte Samsun’a ayak basmasının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla öğrencileri ile anlamlı bir koreografi çalışmasına imza attı.

Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, anlamlı gün dolayısıyla harekete geçen Sanayiciler İlkokulu bir koreografi çalışması hazırladı. 270 öğrenci ile hazırlanan çalışmada öğrenciler vücutları ile 100. Yıl logosunu yaptı. Okulun sosyal medya hesabında paylaşılan gönderiye "Milli Mücadele’nin 100. Yılı Anısına’’ notu düşülürken, video kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Velilerin ve diğer vatandaşların takdir ettiği proje, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.



