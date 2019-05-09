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Milli Mücadele'nin 100. yılına özel opera bestelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projeyle, Milli Mücadele'nin bir Türk bestecinin notalarıyla anlatıldığı "Yeniden Doğuş" operası hazırlandı - Eserin dünya prömiyeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığı 16 Mayıs'ta yapılacak - DOB Genel Müdürü Murat Karahan: - "Gerçekten çok güzel müzikler. Muhtemelen içerden ağlamadan çıkacak kimse olmayacak"

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla "Yeniden Doğuş" operası hazırlandı.

DOB Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan'ın proje yaratıcısı olduğu "Yeniden Doğuş" operası, bir Türk bestecinin imzasını taşıyor.

Tevfik Akbaşlı'nın bestesini ve librettosunu yaptığı operaya, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ses verecek.

Eserin dünya prömiyeri, Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak üzere İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile yola çıktığı 16 Mayıs'ta, Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Opera için koro, solist, orkestra ve bale sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip sahnede olacak.

- "Ağlamadan çıkacak kimse olmayacak"

"Yeniden Doğuş" operasının genel sanat yönetmenliğini de yürüten Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOB olarak çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Milli Mücadele'yi anlatan bir opera hazırladıklarını dile getiren Karahan, eserin provalarının sürdüğünü bildirdi.

Eserin izleyenleri çok etkileyeceğine inandığını belirten Karahan, "Gerçekten çok güzel müzikler. Muhtemelen içerden ağlamadan çıkacak kimse olmayacak." dedi.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin prodüksiyonu olan operaya, İstanbul DOB sanatçılarının da destek verdiğini anlatan Karahan, "Tüm izleyicilerimizi bekliyoruz. Yine çok tarihi, önemli, değerli bir akşam olacak." diye konuştu.

Büyük kurtuluş mücadelesini anlatan eseri olabildiğince çok sanatsevere ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Karahan, gelecek sanat sezonunda "Yeniden Doğuş"u turnelerle farklı şehirlere taşıyacaklarını kaydetti.

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