Milli Mücadelenin 100. yılında yüzlerce proje

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı nedeniyle spor, gençlik ve sanat alanında yüzlerce proje hayata geçiyor. Asırlık anma nedeniyle “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” yurt genelinde daha hareketli ve coşkulu kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca yüzlerce etkinlik ve proje hayata geçirilecek.

Spor, sanat, kültür ve bilim alanında etkinliklerin yer aldığı projelerin ana programları İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum, Amasya ve Samsun’da icra edilecek.

“Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Etkinlikleri için yayına başlayan kurumsal sitede(http://yuzuncuyil.gov.tr) yer alan açıklamasında, 19 Mayıs’ın esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen milletimizin varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti. Açıklamada özetle şöyle denildi:

’’Bu bayramı, 100’üncü yıldönümü münasebetiyle, önceki yıllara göre çok daha çok coşkulu, çok daha geniş katılımlı, maziden atiye uzanan köprüyü yeni nesillere çok daha iyi anlatabilecek şekilde kutlamayı planlıyoruz.

Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inanıyoruz.

Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi ile terör örgütlerinin vatanını hedef alan içerideki ve dışarıdaki tüm saldırılarına, bir asır önceki cesaretiyle karşı koyarak, içindeki istiklal ateşinin asla sönmeyeceğini göstermiştir.

Biz de milletimize şükran borcumuzu ödemek için, 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bu düşüncelerle milletimizin ve özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanları, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.’’

“Bir asırlık mücadele bitmedi, artarak devam ediyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ise bir asrı geride bırakan mücadelenin bitmediğini, hatta son yıllara bakıldığında artarak devam ettiğine dikkat çekerken, ’’Fiziksel, düşünsel anlamda sağlıklı, moral değerleri yüksek, aidiyet duygusu gelişmiş bir gençlik ancak bayrağı en yükseğe dikebilir. Hamasetten çok fiiliyata bakmak elzemdir. Bugün ülkemizde her isteyen genç spor yapma imkânına sahiptir. Motivasyon farklı bir şeydir. Gerekirse devlet bunu da sağlar ama ben tesis anlamında her isteyen kişinin spor yapabileceğine eminim’’ dedi.

Milli mücadelenin 100. yılında kaliteli bir yaşamın neşet edeceği bir ortamı sağlamakla yükümlü olduklarını kaydeden Dr. Kasapoğlu, hayata geçen ve geçecek olan yüzlerce projenin bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Cumhuriyeti kuran düşüncenin adeta alegorisini yaptıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, ’’Kitap okuma, hareket etme imkânları artık her yerdedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gençler için gösterilen soyut hedefleri somuta çevirdik, çevirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk ve diğer herkesin aziz hatıralarını yâd ediyor, rahmetle anıyorum’’ diye konuştu.