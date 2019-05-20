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Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 100 bin fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da 100 bin fidan dikildi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da 100 bin fidan dikildi. Temsili 100 bininci fidan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bahçesinde Bakan Ziya Selçuk tarafından dikildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında, 'Millî Mücadelenin 100'üncü Yılında 100 bin Fidan Dikimi İş Birliği Protokolü' geçen 5 Nisan'da imzalandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen protokol kapsamında milli mücadelede temel rol oynayan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara'da bakanlığa bağlı okulların pansiyonlarında barınan öğrenciler tarafından, okul ve pansiyonların bahçeleri ağaçlandırıldı.
Proje kapsamında 100 bininci fidan temsili olarak, Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasının bahçesine dikildi. Bakan Ziya Selçuk, fidanı öğrenciler ile birlikte dikerek suladı.

'100 BİN FİDANIN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİ'
Bakan Selçuk, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan bugüne büyük bir ağaçlandırma seferberliği olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için 100 bin yeni fidan dikimi konusunda başka bir seferberliğin içerisindeyiz. Milli Mücadele'nin sürdüğü 6 ilimizde pansiyonlu okullarımızdaki öğrencilerimizin de katılımıyla beraber böyle büyük bir projeyi gerçekleştirdik. Bu 100 bin fidanın dikimi gerçekleşti, sembolik olarak 100 binincisini de buraya dikmiş olduk. Eğer bu fidanlardan kuruyan ya da başka bir şekilde zarar gören fidanlarımız söz konusu olursa bunların yenilenmesi de söz konusu olacak. Ve biz böylece Milli Mücadelemizin 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin şanını, şerefini hatırlamak ve yükseltmek için burada bir etkinliğin içerisindeyiz" dedi.
Bakan Selçuk, pansiyonlu okullarda okuyan öğrenciler ile öğretmenlerin projeye verdiği desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü:
-Fidan dikimi
-Fidanın sulanması
-Bakan açıklama

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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