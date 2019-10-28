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Milli Mücadele'nin başlatıldığı şehirde "Cumhuriyet Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bando eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 100 yıl önce çıktığı Samsun'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı kutlamaları "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başladı.

Kentteki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Kaymak, anıt özel defterini imzaladı.

Kaymak, burada yaptığı konuşmada, kurtuluşa giden yolda ilk adımın Samsun'dan atıldığına işaret ederek, "Milli Mücadele ateşi Samsun'da yakılmış, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda Anadolu'nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Gazi Mustafa Kemal, emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Anıttaki törenin ardından bando takımı eşliğinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak, askeri erkan ile eşleri, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan DSİ önüne kadar yürüdü.

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100. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Yürüyüşü Milli Mücadele Samsun

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