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Milli mücadelenin hiç duyulmamış türküleri

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

MİLLİ mücadelenin 100’üncü yıl dönümünde, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan 15 türkü bulundu.

Milli mücadelenin hiç duyulmamış türküleri

Gizem KARADAĞ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ mücadelenin 100’üncü yıl dönümünde, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan 15 türkü bulundu. Eserler, 'Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında 93 Harbinden 9 Eylül'e Saklı Türkülerimiz' konserinde ilk kez seslendirilecek.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Müzik Dairesi Başkanlığı, milli mücadelenin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlemeyi planladı. Konser kapsamında, 1925’ten günümüze arşivlerde bulunan ve seslendirilmeyen türküler düzenlendi, notaya alındı. Konser, 19 Eylül tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek. Toplamda 17 eserin seslendirileceği konserde, 15'i bugüne kadar Türk halkının ilk kez duyacağı türküler olacak. Konserin provaları Ankara Radyosu'nda yapılıyor.
'BİNLERCE ESERİN ARASINDAN AYIKLADIK'
TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Merkez Müdürü Kubilay Dökmetaş, ekibin 60 kişiden oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıl süren sıkı bir çalışma ile bugüne geldiklerini kaydeden Dökmetaş, şunları söyledi:
"1919’dan 2019'a gelinen süreçte, biz de bu yılın anlamına uygun olarak arşivimizden oluşan eserler hazırladık. Bu eserlerin birçoğu 1930’lu, 1940’lı, 1950’li hatta 1960’lı yıllarda ve günümüze daha yakın yıllarda derlenilmiş, ancak notaya alınmamış. Sadece ses kaydı alınmış. Biz bunları arşivde taradık. Binlerce ses kaydının arasından ayıkladık, komisyon kurduk. Arşivlerde 1 yıla yakın bir çalışma yaptıktan sonra repertuarları kabul edilen eserlerden oluşan 17 adetlik güldeste bir repertuar ortaya koyduk. Sadece iki eser biliniyor olacak."
'BU TÜRKÜLER MÜCADELEYİ HİSSETTİKLERİNİN RESMİDİR'
Türk Halk Müziği Korosu Şefi Zafer Gündoğdu da, eserlerin milli mücadele zamanında yazılmış ancak birçoğunun gün yüzüne çıkmadığını bildiklerini söyledi. Konserin ilk provasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gündoğdu, "Bu türküler, tarihimizi anlatan ve o mücadele içerisinde halkın ne kadar duyarlı olup, yüreklerinde ne kadar mücadeleyi hissettiklerinin resmidir. Dolayısıyla o gün içinde bulunduğumuz şartları her türkü kendi bölgesinden, yöresinden vatanına nasıl sahip çıktığını resmini çizerek türküler yapmış. Bu muhteşem gecede bu türküleri sunacağız" dedi.

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Milli mücadelenin hiç duyulmamış türküleriMilli mücadelenin hiç duyulmamış türküleriMilli mücadelenin hiç duyulmamış türküleriMilli mücadelenin hiç duyulmamış türküleri

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